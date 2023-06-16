Александрова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

В Хертогенбосе (Нидерланды) завершился матч четвертьфинала турнира WTA 250, в котором встречались российская теннисистка Екатерина Александрова и американка Эмина Бектас.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась победой Александровой со счетом 6:4, 6:4.

Александрова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Дэвис пять раз совершила эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

В полуфинале Александрова встретится с белорусской теннисисткой Александрой Саснович.