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Кудерметова обыграла Наэф и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Матч продлился 1 час 16 минут.
Кудерметова обыграла Наэф и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
16 июня 2023 20:20
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира категории WTA 250, который проходит в Хертогенбосе (Нидерланды).

Сегодня, 16 июня, уроженка Казани одержала победу над представительницей Швейцарии Селин Наэф со счетом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время 26-летняя россиянка пять раз подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету швейцарской оппонентки – семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.

За выход в финал Вероника Кудерметова поспорит со словацкой теннисисткой Викторией Грунчаковой.

источник: «Советский спорт»
Кудерметова обыграла Наэф и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Кудерметова обыграла Наэф и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе
Матч продлился 1 час 16 минут.
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