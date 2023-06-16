Кудерметова обыграла Наэф и вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал турнира категории WTA 250, который проходит в Хертогенбосе (Нидерланды).

Сегодня, 16 июня, уроженка Казани одержала победу над представительницей Швейцарии Селин Наэф со счетом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. За это время 26-летняя россиянка пять раз подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету швейцарской оппонентки – семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.

За выход в финал Вероника Кудерметова поспорит со словацкой теннисисткой Викторией Грунчаковой.