Александрова вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Саснович

Российская теннисистка Екатерина Александрова нанесла поражение представительнице Белоруссии Александре Саснович в полуфинале турнира в Хертогенбосхе.

Встреча в Нидерландах длилась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:1) в пользу 26-й ракетки мира

Екатерина выполнила шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала все пять брейк-пойнтов. На счету Саснович — один эйс, два реализованных брейк-пойнта из пяти и пять двойных.

Александрова в финале встретится либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо с Викторией Грунчаковой из Словакии.