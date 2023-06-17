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Александрова вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Саснович

Спортсменка защищает прошлогодний титул.
Александрова вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, обыграв Саснович
17 июня 2023 13:48
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова нанесла поражение представительнице Белоруссии Александре Саснович в полуфинале турнира в Хертогенбосхе.

Встреча в Нидерландах длилась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:1) в пользу 26-й ракетки мира

Екатерина выполнила шесть эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала все пять брейк-пойнтов. На счету Саснович — один эйс, два реализованных брейк-пойнта из пяти и пять двойных.

Александрова в финале встретится либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, либо с Викторией Грунчаковой из Словакии.

источник: «Советский спорт»
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