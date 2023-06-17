Вероника Кудерметова вышла в финал турнира в Хертогенбосхе, где сыграет с Александровой

В Хертогенбосхе (Нидерланды) завершился полуфинальный матч турнира WTA-250, в котором встречались российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Словакии Виктория Грунчакова.

Встреча продолжалась 1 час 24 минутs и завершилась победой Кудерметовой со счетом 6:3, 6:2.

Кудерметова семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

Грунчакова один раз совершила эйс, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из заработанных шести.

В финале турнира Вероника Кудерметова сыграет с другой россиянкой, Екатериной Александровой.