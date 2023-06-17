Карацев пробился в финал квалификации турнира в Галле 

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в финал турнира категории ATP-500 в Галле (Шри-Ланка).

Отметим, что на стадии полуфинала 29-летний спортсмен победил представителя Германии Максимилиана Мартерера со счетом 4:6, 6:3, 7:5. Общая продолжительность матча составила 1 час и 59 минут.

Победитель десять раз подал навылет, допустил восемь ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 12-и.

На счету соперника – семь эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.

Добавим, что в финальном матче Карацев встретится со своим соотечественником — Романом Сафиуллиным.