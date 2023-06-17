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Полина Кудерметова победила Пападакис и вышла в финал квалификации турнира в Берлине

Спортсменки провели на корте 1 час и 16 минут.
17 июня 2023 19:02
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Полина Кудерметова стала финалисткой квалификации турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине.

Отметим, что в матче 1/2 финала соревнований 20-летняя спортсменка одержала победу над немецкой теннисисткой Леной Пападакис со счетом 6:4, 6:0.

Победительница пять раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-и.

На счету 24-летней оппонентки – один эйс, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Добавим, что в финальном квалификационном матче турнира Кудерметова встретится с представительницей Швейцарии Сюзан Бандеччи.

источник: «Советский спорт»
Полина Кудерметова победила Пападакис и вышла в финал квалификации турнира в Берлине
Спортсменки провели на корте 1 час и 16 минут.
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