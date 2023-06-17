Полина Кудерметова победила Пападакис и вышла в финал квалификации турнира в Берлине

Российская теннисистка Полина Кудерметова стала финалисткой квалификации турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине.

Отметим, что в матче 1/2 финала соревнований 20-летняя спортсменка одержала победу над немецкой теннисисткой Леной Пападакис со счетом 6:4, 6:0.

Победительница пять раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-и.

На счету 24-летней оппонентки – один эйс, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Добавим, что в финальном квалификационном матче турнира Кудерметова встретится с представительницей Швейцарии Сюзан Бандеччи.