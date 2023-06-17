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Звонарева стала финалисткой квалификации турнира в Берлине 

В полуфинальном матче 38-летняя спортсменка обыграла казахстанскую теннисистку Нигину Абдураимову.
17 июня 2023 20:07
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Вера Звонарева вышла в финал квалификационного раунда турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине.

Отметим, что в матче 1/2 финала россиянка нанесла поражение представительнице Казахстана Нигине Абдураимовой со счетом 6:2, 1:6, 6:2. Теннисная игра продлилась 1 час и 36 минут.

Победительница один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

На счету соперницы – два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Добавим, что за выход в основную сетку турнира Звонарева поборется с победительницей пары Кимберли Биррелл (Австралия) — Эжени Бушар (Канада).

Основные матчи соревнований в Берлине состоятся с 19 по 25 июня.

источник: «Советский спорт»
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