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Полина Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Берлине 

В финальном матче квалификации 141-я ракетка мира одолела швейцарскую теннисистку Сюзан Бандеччи.
18 июня 2023 14:52
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в основной турнир категории WTA-500, который пройдет в Берлине.

Отметим, что в финале квалификации россиянка одержала победу над представительницей Швейцарии Сюзан Бандеччи со счетом 5:7, 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа.

20-летняя победительница семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

На счету швейцарской оппонентки девять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Напомним, что основные соревнования в Берлине стартуют 19 июня и продлятся до 25 числа.

источник: «Советский спорт»
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