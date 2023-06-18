Полина Кудерметова вышла в основную сетку турнира в Берлине 

Российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в основной турнир категории WTA-500, который пройдет в Берлине.

Отметим, что в финале квалификации россиянка одержала победу над представительницей Швейцарии Сюзан Бандеччи со счетом 5:7, 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 2 часа.

20-летняя победительница семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

На счету швейцарской оппонентки девять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Напомним, что основные соревнования в Берлине стартуют 19 июня и продлятся до 25 числа.