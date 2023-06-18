Кудерметова выиграла первый сет финального матча против Александровой на турнире в Хертогенбосе

Россиянка Вероника Кудерметова выиграла первый сет финального матча турнира в нидерландском Хертогенбосе у своей соотечественницы Екатерины Александровой.

Первый сет, продолжавшийся 49 минут, завершился со счетом 6:4 в пользу Кудерметовой. Кудерметова сделала 4 эйса, допустила две двойные ошибки, реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. У Александровой один реализованный брейк-пойнт, два эйса, две двойные ошибки.

Александрова является действующей победительницей данного турнира, проходящего на травяных кортах.