Александрова выиграла второй сет у Кудерметовой в финале турнира в Хертогенбосе

Россиянка Екатерина Александрова выиграла первый сет финального матча турнира в нидерландском Хертогенбосе у своей соотечественницы Веронике Кудерметовой со счетом 6:4.
Такой же результат был зафиксирован в первой партии, только в пользу Вероники.
Второй сет длился 56 минут. Александрова подала пять эйсов, сделала три двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из трех.
На счету Кудерметовой четыре эйса, две двойные и один брейк при пяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.
источник: «Советский спорт»