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Александрова выиграла второй сет у Кудерметовой в финале турнира в Хертогенбосе

Победителя определит решающая партия.
Александрова выиграла второй сет у Кудерметовой в финале турнира в Хертогенбосе
18 июня 2023 17:16
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Россиянка Екатерина Александрова выиграла первый сет финального матча турнира в нидерландском Хертогенбосе у своей соотечественницы Веронике Кудерметовой со счетом 6:4.

Такой же результат был зафиксирован в первой партии, только в пользу Вероники.

Второй сет длился 56 минут. Александрова подала пять эйсов, сделала три двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из трех.

На счету Кудерметовой четыре эйса, две двойные и один брейк при пяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

источник: «Советский спорт»
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