Александрова выиграла второй сет у Кудерметовой в финале турнира в Хертогенбосе

Россиянка Екатерина Александрова выиграла первый сет финального матча турнира в нидерландском Хертогенбосе у своей соотечественницы Веронике Кудерметовой со счетом 6:4.

Такой же результат был зафиксирован в первой партии, только в пользу Вероники.

Второй сет длился 56 минут. Александрова подала пять эйсов, сделала три двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из трех.

На счету Кудерметовой четыре эйса, две двойные и один брейк при пяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.