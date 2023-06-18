Медведев рассказал, какой теннисный турнир пройдет в Санкт-Петербурге и когда вернутся ATP и WTA

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев поделился ожиданиями о возвращении в северную столицу России турниров АТР и WTA.

«На повестке дня у нас второй турнир «Северная Пальмира». Уверен, будет интересный и сильный состав участников, что привлечет зрителей на трибуны в декабре. Что же касается турниров WTA и ATP, то пока ничего сказать не могу», - приводит «Матч ТВ» слова Медведева.

Последним крупным теннисным турниром в России был St. Petersburg Ladies Trophy-2022, состоявшийся в феврале.

Первый розыгрыш «Северной Пальмиры» прошел с 1 по 4 декабря. Это был командный турнир, на которым выиграла команда Светланы Кузнецовой, за которую выступали Юлия Путинцива и Евгений Донской.