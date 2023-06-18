Тарпищев считает, что Александрова в хорошем стиле победила на турнире в Нидерландах

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу россиянки Екатерины Александровой над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в финале турнира в Хертогенбосе (WTA-250). Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу 26-й ракетки мира.

«Александрова быстро играет, на траве такой стиль дает преимущество. Она рискует даже в критической ситуации, это тоже стоит отметить. Сейчас она играет уверенно и победила в хорошем стиле», - приводит слова функционера ТАСС.

Александрова девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. В активе Кудерметовой - 10 эйсов, пять двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из 12.

Александрова завоевала свой четвертый титул турнира WTA.