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Александрова прокомментировала победу над Кудерметовой в финале Хертогенбоса

Россиянка завоевала свой четвертый титул на турнирах категории WTA.
18 июня 2023 22:26
автор: Степан Шереметьев

Российская теннисистка Екатерина Александрова дала комментарий после победы над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в финале турнира в Хертогенбосе (WTA-250). Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу 26-й ракетки мира.

«Это был такой радостный момент снова оказаться здесь. Но я очень устала, потому что этот матч был сложным. Мне нужно было оставить всю себя на корте», - приводит слова спортсменки WTA.

Александрова девять раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. В активе Кудерметовой - 10 эйсов, пять двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из 12.

Александрова завоевала свой четвертый титул турнира WTA.

источник: WTA
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