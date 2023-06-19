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Хачанов выбыл из десятки лучших теннисистов мира в рейтинге ATP

Его вытеснил американец Фрэнсис Тиафо, выигравший турнир в Штутгарте.
19 июня 2023 08:19
автор: Александр Евграфов

Россиянин Карен Хачанов выбыл из десятки лучших теннисистов мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Его вытеснил американец Фрэнсис Тиафо, выигравший турнир в Штутгарте. Для американца это вторая победа в турнирах ATP в этом сезоне, что позволило ему впервые в карьере войти в десятку лучших. Хачанов же на минувшей неделе снялся с турнира в немецком Галле из-за травмы.

Два других россиянина в десятке лучших сохранили свои позиции. Даниил Медведев остался третьим, Андрей Рублев – седьмым. Аслан Карацев переместился с 48-го на 45-е место, Александр Шевченко уступил одну позицию и занимает 93-ю строчку, 99-е место у Романа Сафиулина.

Возглавляет рейтинг сербский теннисист Новак Джокович, второе место занимает испанец Карлос Алькарас.

источник: ATP
Хачанов выбыл из десятки лучших теннисистов мира в рейтинге ATP
Его вытеснил американец Фрэнсис Тиафо, выигравший турнир в Штутгарте.
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