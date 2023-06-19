Победительница турнира в Хертогенбосе Александрова поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA

Россиянка Екатерина Александрова поднялась на четыре позиции и занимает 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

В воскресенье Александрова второй год подряд победила на турнире в нидерландском Хертогенбосе, обыграв свою соотечественницу Веронику Кудерметову, которая также поднялась с 14-й на 13-ю позицию.

В сотне лучших – 11 россиянок. Лучшая из них - Дарья Касаткина занимает 11-е место. Людмила Самсонова на 15-м месте, Анастасия Потапова на 21-м, Варвара Грачева на 43-м, Анна Блинкова на 44-м, Анна Калинская на 59-м. Камилла Рахимова занимает 65-ю строчку рейтинга, Элина Аванесян – 81-ю, Диана Шнайдер – 99-ю.

Лидером рейтинга является представительница Польши Ига Швентек. На втором месте находится белорусская теннисистка Арина Соболенко, на третьем – Елена Рыбакина из Казахстана.