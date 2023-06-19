ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев сохранил второе место в чемпионской гонке ATP

Россиянин проиграл первый матч на травяных кортах этого сезона.
19 июня 2023 08:37
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил вторую строчку в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

На минувшей неделе Медведев проиграл в своем первом матче на травяных кортах в текущем сезоне и не смог выйти в четвертьфинал турнира в нидерландском Хертогенбосе.

В десятке лучших в чемпионской гонке еще двое россиян: Андрей Рублев сохранил седьмую позицию, Карен Хачанов – десятую.

Аслан Карацев находится на 37-м месте, Александр Шевченко – на 60-м, Роман Сафиулин на 93-м, Павел Котов – на 94-м.

Лидирует в чемпионской гонке Новак Джокович.

источник: ATP
Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA, Александрова поднялась на 10 позиций
Участницы финала турнира в Хертогенбосе набрали рейтинговые очки.
19.06.2023 09:00
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев сохранил второе место в чемпионской гонке ATP
Россиянин проиграл первый матч на травяных кортах этого сезона.
19.06.2023 08:37
Теннис
автор: Александр Евграфов
Победительница турнира в Хертогенбосе Александрова поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA
В сотне лучших теннисисток – 11 россиянок.
19.06.2023 08:28
Теннис
автор: Александр Евграфов
Хачанов выбыл из десятки лучших теннисистов мира в рейтинге ATP
Хачанов выбыл из десятки лучших теннисистов мира в рейтинге ATP
Его вытеснил американец Фрэнсис Тиафо, выигравший турнир в Штутгарте.
19.06.2023 08:19
Теннис
автор: Александр Евграфов
Александрова прокомментировала победу над Кудерметовой в финале Хертогенбоса
Россиянка завоевала свой четвертый титул на турнирах категории WTA.
18.06.2023 22:26
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Тарпищев считает, что Александрова в хорошем стиле победила на турнире в Нидерландах
В решающей встрече россиянка переиграла соотечественницу Веронику Кудерметову.
18.06.2023 20:12
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Медведев рассказал, какой теннисный турнир пройдет в Санкт-Петербурге и когда вернутся ATP и WTA
Соревнование находится на повестке дня
18.06.2023 18:46
Теннис
автор: Максим Скороходов
Александрова обыграла Кудерметову и стала победительницей турнира в Нидерландах
Встреча продолжалась 2 часа 57 минут.
18.06.2023 18:26
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Сафиуллин обыграл Карацева в финале квалификации турнира в Галле
Сафиуллин обыграл Карацева в финале квалификации турнира в Галле
Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
18.06.2023 17:59
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Александрова выиграла второй сет у Кудерметовой в финале турнира в Хертогенбосе
Александрова выиграла второй сет у Кудерметовой в финале турнира в Хертогенбосе
Победителя определит решающая партия.
18.06.2023 17:16
Теннис
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.