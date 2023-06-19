Медведев сохранил второе место в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил вторую строчку в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

На минувшей неделе Медведев проиграл в своем первом матче на травяных кортах в текущем сезоне и не смог выйти в четвертьфинал турнира в нидерландском Хертогенбосе.

В десятке лучших в чемпионской гонке еще двое россиян: Андрей Рублев сохранил седьмую позицию, Карен Хачанов – десятую.

Аслан Карацев находится на 37-м месте, Александр Шевченко – на 60-м, Роман Сафиулин на 93-м, Павел Котов – на 94-м.

Лидирует в чемпионской гонке Новак Джокович.