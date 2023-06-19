Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA, Александрова поднялась на 10 позиций

Россиянка Вероника Кудерметова вошла в десятку лучших теннисисток в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

Кудерметова проиграла в финале турнира в нидерландском Хертогенбосе своей соотечественнице Екатерине Александровой, которая поднялась сразу на 10 позиций в гонке и занимает 22-е место.

В сотне лучших – 11 россиянок. Дарья Касаткина занимает 18-е место, Анастасия Потапова – 20-е, Людмила Самсонова – 25-е, Варвара Грачева – 27-е, Анна Блинкова – 41-е, Анастасия Павлюченкова – 46-е, Анна Калинская – 57-е, Камилла Рахимова – 71-е, Элина Аванесян – 79-е, Мирра Андреева – 88-е.

Лидером чемпионской гонки является белоруска Арина Соболенко, на втором месте – Ига Швентек (Польша), на третьем Елена Рыбакина из Казахстана.