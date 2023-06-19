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Чесноков не уверен, что Медведев пройдет первый круг на турнире в Галле

Россиянин занимает третье место в рейтинге ATP.
19 июня 2023 14:01
автор: Александр Поволоцкий

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет сложно преодолеть барьер первого круга на турнире в Галле.

Отметим, что на старте соревнования первая ракетка страны сыграет с Маркосом Гироном из США, прошедшим в основную часть через квалификацию.

«Я считаю, что Даниилу будет непросто пройти первый круг, так как его соперник уже успел почувствовать корты, мячи, это все очень важно. Медведев не прошел первый круг в последних турнирах, может быть, сейчас у него меньше уверенности, но, по идее, он гораздо сильнее, умеет хорошо играть на траве, но соперник может преподнести сюрпризы», — цитирует Чеснокова ТАСC.

Добавим, что Медведев не смог пройти во второй круг на двух последних трунирах.

источник: ТАСС
Чесноков не уверен, что Медведев пройдет первый круг на турнире в Галле
Россиянин занимает третье место в рейтинге ATP.
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