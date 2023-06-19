Карацев заменит Кирьоса на турнире в Галле

Австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с травяного турнира в Галле.

Ранее стало известно, что в колене 28-летнего спортсмена образовалась киста после надрыва мениска. Кирьос перенес операцию и до сих пор не восстановился от хирургического вмешательства.

Отметим, что Ника на турнире в Германии заменит россиянин Аслан Карацев. Ранее 45-я ракетка мира проиграл соотечественнику Роману Сафиуллину в финале квалификации.

В матче первого круга Карацев сыграет с Лоренцо Сонего из Италии.