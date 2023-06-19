Медведев и сестры Андреевы получили британские визы для выступления на Уимблдоне

Третья ракетка мира Даниил Медведев и российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы получили британские визы, поэтому смогут принять участие на предстоящем Уимблдоне. Об этом сообщила экс-редактор русскоязычного Vogue Ксения Соловьева в своем телеграм-канале.

По информации источника, сестры на старте турнира сыграют в матчах квалификации согласно рейтингу, Мирра станет 102-й, а Эрика - 146-й. Сообщается, что помимо россиян обладательницей британской визы стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Напомним, что Уимблдон 2023 года состоится в Лондоне (Великобритания) и продлится с 3 по 16 июля текущего года.