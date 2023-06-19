ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев и сестры Андреевы получили британские визы для выступления на Уимблдоне

Соревнования пройдут в Лондоне в начале июля нынешнего года.
19 июня 2023 15:02
автор: Глеб Шевяков

Третья ракетка мира Даниил Медведев и российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы получили британские визы, поэтому смогут принять участие на предстоящем Уимблдоне. Об этом сообщила экс-редактор русскоязычного Vogue Ксения Соловьева в своем телеграм-канале.

По информации источника, сестры на старте турнира сыграют в матчах квалификации согласно рейтингу, Мирра станет 102-й, а Эрика - 146-й. Сообщается, что помимо россиян обладательницей британской визы стала белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Напомним, что Уимблдон 2023 года состоится в Лондоне (Великобритания) и продлится с 3 по 16 июля текущего года.

Медведев и сестры Андреевы получили британские визы для выступления на Уимблдоне
Соревнования пройдут в Лондоне в начале июля нынешнего года.
19.06.2023 15:02
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карацев заменит Кирьоса на турнире в Галле
Действующим победителем является Хуберт Хуркач из Польши.
19.06.2023 15:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Чесноков не уверен, что Медведев пройдет первый круг на турнире в Галле
Россиянин занимает третье место в рейтинге ATP.
19.06.2023 14:01
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA, Александрова поднялась на 10 позиций
Участницы финала турнира в Хертогенбосе набрали рейтинговые очки.
19.06.2023 09:00
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев сохранил второе место в чемпионской гонке ATP
Россиянин проиграл первый матч на травяных кортах этого сезона.
19.06.2023 08:37
Теннис
автор: Александр Евграфов
Победительница турнира в Хертогенбосе Александрова поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA
В сотне лучших теннисисток – 11 россиянок.
19.06.2023 08:28
Теннис
автор: Александр Евграфов
Хачанов выбыл из десятки лучших теннисистов мира в рейтинге ATP
Хачанов выбыл из десятки лучших теннисистов мира в рейтинге ATP
Его вытеснил американец Фрэнсис Тиафо, выигравший турнир в Штутгарте.
19.06.2023 08:19
Теннис
автор: Александр Евграфов
Александрова прокомментировала победу над Кудерметовой в финале Хертогенбоса
Россиянка завоевала свой четвертый титул на турнирах категории WTA.
18.06.2023 22:26
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Тарпищев считает, что Александрова в хорошем стиле победила на турнире в Нидерландах
В решающей встрече россиянка переиграла соотечественницу Веронику Кудерметову.
18.06.2023 20:12
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Медведев рассказал, какой теннисный турнир пройдет в Санкт-Петербурге и когда вернутся ATP и WTA
Соревнование находится на повестке дня
18.06.2023 18:46
Теннис
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.