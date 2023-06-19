Медведев победил американца Гирона в матче первого круга турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Галле.

Отметим, что третья ракетка мира одержал победу над представителем США Маркосом Гироном со счетом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

В прошедшей встрече россиянин оформил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. У его соперника семь подач навылет, одна двойная и ни одного реализованного брейка из трех.

В следующем круге Медведев сыграет с Ласло Джере из Сербии.