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Медведев победил американца Гирона в матче первого круга турнира в Галле

Россиянин обыграл своего соперника в двух сетах.
Медведев победил американца Гирона в матче первого круга турнира в Галле
19 июня 2023 20:50
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Галле.

Отметим, что третья ракетка мира одержал победу над представителем США Маркосом Гироном со счетом 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

В прошедшей встрече россиянин оформил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. У его соперника семь подач навылет, одна двойная и ни одного реализованного брейка из трех.

В следующем круге Медведев сыграет с Ласло Джере из Сербии.

источник: «Советский спорт»
Медведев победил американца Гирона в матче первого круга турнира в Галле
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