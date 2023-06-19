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Медведев является первым теннисистом, который выиграл 40 матчей на турнирах ATP в текущем сезоне

Ближайший преследователь россиянина отстает от него на пять побед.
Медведев является первым теннисистом, который выиграл 40 матчей на турнирах ATP в текущем сезоне
19 июня 2023 21:44
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев – лидер по количеству одержанных побед на турнирах категории ATP в сезоне-2023.

Отметим, что после победы над представителем США Маркосом Гироном (6:4, 6:3) на старте турнира в Галле третья ракетка мира стал первым атлетом, которому удалось одержать 40 побед в рамках теннисных туров высшего уровня в нынешнем году.

Ближайшим соперником 27-летнего спортсмена из России является испанец Карлос Алькарас, на счету которого 35 побед.

Добавим, что в сезоне-2023 в рамках соревнований ATP Медведев провел 47 игр, соответственно одержал 40 побед и потерпел поражения в семи матчах. Во втором круге турнира в Галле он встретится с сербским теннисистом Ласло Джере.

источник: «Советский спорт»
Медведев является первым теннисистом, который выиграл 40 матчей на турнирах ATP в текущем сезоне
Медведев является первым теннисистом, который выиграл 40 матчей на турнирах ATP в текущем сезоне
Ближайший преследователь россиянина отстает от него на пять побед.
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