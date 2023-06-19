Легендарная теннисистка Уильямс выиграла матч в 43 года

Американская теннисистка Винус Уильямс выиграла матч турнира WTA в 43 года.

Во встрече первого круга соревнований в Бирмингеме Уильямс обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6).

Отметим, что американка появилась на корте впервые с января 2023 года, когда получила травму и не смогла выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Во втором круге Уильямс встретится с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и второй сеяной турнира Еленой Остапенко из Латвии.

Добавим, что Винус является родной сестрой легендарной Серены Уильямс.