ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Легендарная теннисистка Уильямс выиграла матч в 43 года

Спортсменка впервые вышла на корт после травмы, полученной в январе.
19 июня 2023 22:31
автор: Александр Шульгин

Американская теннисистка Винус Уильямс выиграла матч турнира WTA в 43 года.

Во встрече первого круга соревнований в Бирмингеме Уильямс обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (8:6).

Отметим, что американка появилась на корте впервые с января 2023 года, когда получила травму и не смогла выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Во втором круге Уильямс встретится с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и второй сеяной турнира Еленой Остапенко из Латвии.

Добавим, что Винус является родной сестрой легендарной Серены Уильямс.

источник: «Советский спорт»
Легендарная теннисистка Уильямс выиграла матч в 43 года
Спортсменка впервые вышла на корт после травмы, полученной в январе.
19.06.2023 22:31
Теннис
автор: Александр Шульгин
Медведев является первым теннисистом, который выиграл 40 матчей на турнирах ATP в текущем сезоне
Медведев является первым теннисистом, который выиграл 40 матчей на турнирах ATP в текущем сезоне
Ближайший преследователь россиянина отстает от него на пять побед.
19.06.2023 21:44
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Медведев победил американца Гирона в матче первого круга турнира в Галле
Медведев победил американца Гирона в матче первого круга турнира в Галле
Россиянин обыграл своего соперника в двух сетах.
19.06.2023 20:50
Теннис
автор: Сергей Иванов
Грачева проиграла Векич на старте турнира в Берлине
43-я ракетка мира не смогла выйти во второй круг соревнований
19.06.2023 16:05
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев и сестры Андреевы получили британские визы для выступления на Уимблдоне
Медведев и сестры Андреевы получили британские визы для выступления на Уимблдоне
Соревнования пройдут в Лондоне в начале июля нынешнего года.
19.06.2023 15:02
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карацев заменит Кирьоса на турнире в Галле
Действующим победителем является Хуберт Хуркач из Польши.
19.06.2023 15:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Чесноков не уверен, что Медведев пройдет первый круг на турнире в Галле
Россиянин занимает третье место в рейтинге ATP.
19.06.2023 14:01
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA, Александрова поднялась на 10 позиций
Участницы финала турнира в Хертогенбосе набрали рейтинговые очки.
19.06.2023 09:00
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев сохранил второе место в чемпионской гонке ATP
Россиянин проиграл первый матч на травяных кортах этого сезона.
19.06.2023 08:37
Теннис
автор: Александр Евграфов
Победительница турнира в Хертогенбосе Александрова поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA
В сотне лучших теннисисток – 11 россиянок.
19.06.2023 08:28
Теннис
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.