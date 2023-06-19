Медведев оценил свою первую победу на травяном покрытии в сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев дал комментарий после выигрыша над американцем Маркосом Хироном (6:4, 6:3) в матче первого круга турнира в немецком Галле.

Отметим, что эта победа стала для него первой на травяных кортах в сезоне.

«Это был по-настоящему тяжелая игра. И это точно не лучший матч в моей жизни. Мне все еще слегка не хватало ритма на траве. Но, независимо от этого, соперник играл очень хорошо», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

К слову, в прошедшей встрече Медведев оформил девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. У его соперника семь подач навылет, одна двойная и ни одного реализованного брейка из трех.

В следующем круге россиянин сыграет с Ласло Джере из Сербии.