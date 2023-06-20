Контавейт объявила о завершении карьеры после Уимблдона

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт объявила, что завершит спортивную карьеру после Уимблдонского турнира.

«Сегодня я объявляю о том, что завершаю свою карьеру. После консультаций со врачом я узнала, что у меня дегенерация поясничного диска в спине. Это не позволяет проводить полноценные тренировки. Поэтому невозможно продолжать выступать на высшем уровне в такой высококонкурентной сфере. Теннис дал и научил меня многому. Я готова к новым вызовам после моего последнего усилия в качестве профессионального теннисиста — наслаждаться игрой и соревноваться изо всех сил на Уимблдоне», - говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях теннисистки. .

Контавейт является бывшей второй ракеткой мира, в 2012 году она вышла в финал юниорского Открытого чемпионата США, побеждала в шести турнирах WTA, в 2021 года она вышла в финал Итогового турнира тура.