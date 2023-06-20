Аванесян попала в основную сетку турнира в Берлине после снятия Мартич

Россиянка Элина Аванесян в качестве лаки-лузера попала в основную сетку травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Это произошло после снятия хорватки Петры Мартич перед началом матча первого круга. Аванесян, являющаяся 80-й ракеткой мира сыграет с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.

К настоящему времени в матче был разыгран один гейм, оставшийся за Аванесян, после чего игра была прервана из-за дождя.

Ранее в финальном матче квалификации Аванесян уступила представительнице Германии Лауре Зигемунд (159-я ракетка мира) в двух сетах — 5:7, 2:6.