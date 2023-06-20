ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Аванесян попала в основную сетку турнира в Берлине после снятия Мартич

Ее первой соперницей на турнире стала первая ракетка России Дарья Касаткина.
20 июня 2023 13:22
автор: Александр Евграфов

Россиянка Элина Аванесян в качестве лаки-лузера попала в основную сетку травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).

Это произошло после снятия хорватки Петры Мартич перед началом матча первого круга. Аванесян, являющаяся 80-й ракеткой мира сыграет с первой ракеткой России Дарьей Касаткиной.

К настоящему времени в матче был разыгран один гейм, оставшийся за Аванесян, после чего игра была прервана из-за дождя.

Ранее в финальном матче квалификации Аванесян уступила представительнице Германии Лауре Зигемунд (159-я ракетка мира) в двух сетах — 5:7, 2:6.

источник: «Советский спорт»
Аванесян попала в основную сетку турнира в Берлине после снятия Мартич
Ее первой соперницей на турнире стала первая ракетка России Дарья Касаткина.
20.06.2023 13:22
Теннис
автор: Александр Евграфов
Контавейт объявила о завершении карьеры после Уимблдона
Контавейт объявила о завершении карьеры после Уимблдона
В карьере эстонской теннисистки шесть побед на турнирах WTA.
20.06.2023 10:30
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев оценил свою первую победу на травяном покрытии в сезоне
Накануне россиянин обыграл представителя США Маркоса Гирона на турнире в Галле.
19.06.2023 23:05
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Легендарная теннисистка Уильямс выиграла матч в 43 года
Спортсменка впервые вышла на корт после травмы, полученной в январе.
19.06.2023 22:31
Теннис
автор: Александр Шульгин
Медведев является первым теннисистом, который выиграл 40 матчей на турнирах ATP в текущем сезоне
Медведев является первым теннисистом, который выиграл 40 матчей на турнирах ATP в текущем сезоне
Ближайший преследователь россиянина отстает от него на пять побед.
19.06.2023 21:44
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Медведев победил американца Гирона в матче первого круга турнира в Галле
Медведев победил американца Гирона в матче первого круга турнира в Галле
Россиянин обыграл своего соперника в двух сетах.
19.06.2023 20:50
Теннис
автор: Сергей Иванов
Грачева проиграла Векич на старте турнира в Берлине
43-я ракетка мира не смогла выйти во второй круг соревнований
19.06.2023 16:05
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев и сестры Андреевы получили британские визы для выступления на Уимблдоне
Медведев и сестры Андреевы получили британские визы для выступления на Уимблдоне
Соревнования пройдут в Лондоне в начале июля нынешнего года.
19.06.2023 15:02
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Карацев заменит Кирьоса на турнире в Галле
Действующим победителем является Хуберт Хуркач из Польши.
19.06.2023 15:00
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Чесноков не уверен, что Медведев пройдет первый круг на турнире в Галле
Россиянин занимает третье место в рейтинге ATP.
19.06.2023 14:01
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.