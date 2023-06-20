Полина Кудерметова проиграла Елене Рыбакиной в первом круге турнира в Берлине

Российская теннисистка Полина Кудерметова в первом круге турнира в Берлина проиграла Елене Рыбакиной, выступающей за Казахстан, со счетом 4:6, 2:6.

Обе теннисистки подали по девять эйсов, но Кудерметова совершила три двойные ошибки, а Рыбакина - одну.

Полина не реализовала единственный брейк-поинт, Елена сделала три брейка, имея 11 возможностей выиграть гейм на подаче соперницы.

Во втором круге турнира в Берлине Рыбакина сыграет с хорваткой Донной Векич, победившей другую россиянку Варвару Грачеву (3:6, 2:6).