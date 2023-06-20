Аванесян обыграла Касаткину и вышла в 1/8 финала турнира в Берлине

Российская теннисистка Элина Аванесян оказалась сильнее своей соотечественницы Дарьи Касаткиной в 1/16 финала турнира в Берлине. Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7) в пользу 81-й ракетки мира.

В активе Аванесян - ни одного эйса, одна двойная ошибка и реализовано шесть брейк-пойнтов из 14. Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10.

За выход в четвертьфинал Аванесян поборется с победителем пары Лаура Зигемунд (Германия) - Анна Блинкова (Россия).