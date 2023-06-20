Звонарева проиграла Соболенко на старте турнира в Берлине

Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге турнира в Берлине проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко со счетом 3:6, 2:6.

Звонарева не подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и не заработала брейк-поинтов.

На счету ее соперницы пять эйсов, одна двойная и три брейка при девяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Во втором круге Соболенко может сыграть с другой россиянкой Вероникой Кудерметовой, если та пройдет китаянку Цинвень Чжен.