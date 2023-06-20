Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Берлине

В Берлине (Германия) завершился матч первого круга травяного турнира категории WTA 500, в котором встречались россиянка Анна Блинкова и немецкая теннисистка Лаура Зигемунд.

Встреча продолжалась 2 часа минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:3, 6:7 (3:7) 7:5.

Боинкова за время матча семь раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12.

Зигемунд трижды подала навылет, пять раз допустила двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира Блинкова сыграет с другой россиянкой, Элиной Аванесян.