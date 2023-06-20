Александрова обыграла Самсонову и вышла во второй круг турнира в Берлине

В Берлине (Германия) завершился матч первого круга травяного турнира категории WTA 500, в котором встречались россиянки Екатерина Александрова и Людмила Самсонова.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась победой Александровой со счетом 6:4, 6:3.

Александрова за время матча семь раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнтов из трех.

Самсонова семь раз подала навылет, пять раз допустила двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге турнира Блинкова сыграет с победительницей пары Катержина Синякова (Чехия) - Кори Гауфф (США).