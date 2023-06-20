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Потапова обыграла украинку Костюк на турнире в Бирмингеме

Россиянка вышла в 1/8 финала соревнований.
Потапова обыграла украинку Костюк на турнире в Бирмингеме
20 июня 2023 22:39
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В матче первого круга турнира в Бирмингеме российская теннисистка Анастасия Потапова нанесла поражение представительнице Украины Марте Костюк.

Встреча продолжалась два часа 34 минуты и завершилась со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4 в пользу россиянки, которая два раза подавала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала три брейка-бойнта из трех возможных.

На счету ее соперницы четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из семи.

Таким образом, Потапова вышла в 1/8 финала соревнований, где сыграет с американской Кэти Макналли.

источник: «Советский спорт»
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