Легендарная теннисистка Навратилова сообщила об излечении от рака

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова заявила, что победила рак.

«После целого дня обследований мне сказали, что у меня ничего нет! Спасибо всем врачам, медсестрам, протонным и лучевым волшебникам. Какое облегчение», - написала 66-летняя бывшая спортсменка в соцсетях.

Напомним, что Навратиловой впервые диагностировали рак груди в 2010 году, через шесть месяцев врачи констатировали ремиссию. А в январе 2023-го Мартина сообщила о том, что у нее диагностирован рак горла первой стадии, а также рецидив рака молочной железы.

К слову, она является восемнадцатикратной победительницей турниров Большого шлема