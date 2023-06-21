Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине, обыграв Циньвэнь

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Китая Чжэн Циньвэнь на старте турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 13-й ракетки мира.

На счету 26-летней победительницы – четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трех возможных.

Китайская оппонентка три раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и ни разу не реализовала брейк-пойнт.

Добавим, в следующей стадии соревнований Кудерметова встретится со второй ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.