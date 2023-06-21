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Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине, обыграв Циньвэнь

Спортсменки провели на корте 1 час и 26 минут.
21 июня 2023 13:35
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Китая Чжэн Циньвэнь на старте турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 13-й ракетки мира.

На счету 26-летней победительницы – четыре эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из трех возможных.

Китайская оппонентка три раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и ни разу не реализовала брейк-пойнт.

Добавим, в следующей стадии соревнований Кудерметова встретится со второй ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

источник: «Советский спорт»
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