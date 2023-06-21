Сафиуллин проиграл Штруффу в первом круге турнира в Галле

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл немцу Яну-Леннарду Штруфу в первом круге турнира в Галле со счетом 1:6, 6:7 (4:7).

По ходу матча Сафиуллин десять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из двух.

На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные и такое же количество брейков при семи возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В следующем раунде Штруфф сыграет с представляющим Казахстан Александром Бубликом, который победил хорвата Борну Чорича (6:3, 6:1).