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Сафиуллин проиграл Штруффу в первом круге турнира в Галле

Матч длился полтора часа.
21 июня 2023 14:56
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл немцу Яну-Леннарду Штруфу в первом круге турнира в Галле со счетом 1:6, 6:7 (4:7).

По ходу матча Сафиуллин десять раз подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт из двух.

На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные и такое же количество брейков при семи возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В следующем раунде Штруфф сыграет с представляющим Казахстан Александром Бубликом, который победил хорвата Борну Чорича (6:3, 6:1).

источник: «Советский спорт»
Сафиуллин проиграл Штруффу в первом круге турнира в Галле
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