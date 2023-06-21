ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Аванесян победила Блинкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине 

Общая продолжительность матча россиянок составила 1 час и 48 минут.
Аванесян победила Блинкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине 
21 июня 2023 16:14
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Элина Аванесян вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине.

Отметим, что в матче второго круга соревнований 81-я ракетка мира одержала победу над своей соотечественницей Анной Блинковой со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

20-летняя победительница один раз подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти.

На счету 24-летней Блинковой – один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 19-и.

Добавим, что на стадии 1/4 финала турнира в Германии Аванесян проведет встречу с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Елена Рыбакина (Казахстан).

источник: «Советский спорт»
Аслан Карацев снялся с турнира в Мальорке
Причины не сообщаются.
21.06.2023 16:30
Теннис
автор: Александр Кожевников
Аванесян победила Блинкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине 
Аванесян победила Блинкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине 
Общая продолжительность матча россиянок составила 1 час и 48 минут.
21.06.2023 16:14
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Сафиуллин проиграл Штруффу в первом круге турнира в Галле
Матч длился полтора часа.
21.06.2023 14:56
Теннис
автор: Максим Скороходов
Сака оплатил жилье семьям, пострадавшим от землетрясений в Турции
Сака оплатил жилье семьям, пострадавшим от землетрясений в Турции
Благотворительность должна освещаться.
21.06.2023 13:36
Теннис
автор: Максим Скороходов
Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине, обыграв Циньвэнь
Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине, обыграв Циньвэнь
Спортсменки провели на корте 1 час и 26 минут.
21.06.2023 13:35
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Медведев и сестры Андреевы получили британские визы для участия в «Уимблдоне»
Турнир пройдет с 3 по 16 июля.
21.06.2023 11:10
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Легендарная теннисистка Навратилова сообщила об излечении от рака
Она поблагодарила всех, кто помогал ей справиться с болезнью.
21.06.2023 10:14
Теннис
автор: Степан Шереметьев
Потапова обыграла украинку Костюк на турнире в Бирмингеме
Потапова обыграла украинку Костюк на турнире в Бирмингеме
Россиянка вышла в 1/8 финала соревнований.
20.06.2023 22:39
Теннис
автор: Александр Шульгин
Александрова обыграла Самсонову и вышла во второй круг турнира в Берлине
Встреча завершилась за полтора часа.
20.06.2023 20:47
Теннис
автор: Александр Кожевников
Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Берлине
Россиянка обыграла Лауру Зигемунд.
20.06.2023 18:37
Теннис
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.