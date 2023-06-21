Аванесян победила Блинкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине 

Российская теннисистка Элина Аванесян вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине.

Отметим, что в матче второго круга соревнований 81-я ракетка мира одержала победу над своей соотечественницей Анной Блинковой со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

20-летняя победительница один раз подала навылет и реализовала семь брейк-пойнтов из десяти.

На счету 24-летней Блинковой – один эйс, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 19-и.

Добавим, что на стадии 1/4 финала турнира в Германии Аванесян проведет встречу с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) – Елена Рыбакина (Казахстан).