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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Во втором круге турнира Даниил обыграл Джере.
21 июня 2023 17:09
автор: Александр Кожевников

В Галле (Германия) завершился матч второго круга турнира категории ATP 500, в котором встречались российский теннисист Даниил Медведев и серб Ласло Джере.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Медведев в этом матче семь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 11.

Джере девять раз совершил эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Аугом.

источник: «Советский спорт»
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