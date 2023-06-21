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Федерер не стал называть Джоковича величайшим игроком

Сербский теннисист стал рекордсменом ATP.
21 июня 2023 20:59
автор: Александр Поволоцкий

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался относительно успехов Новака Джоковича.

Напомним, что после победы на Открытом чемпионате Франции сербский спортсмен стал единственным игроком в истории, который выиграл 23 турнира «Большого шлема».

«То, чего он достиг, просто невероятно. Этого может оказаться достаточно. Но я думаю, что пока Надаль еще играет, однозначно нельзя ответить на вопрос, можно ли Новака считать величайшим теннисистом», — приводит The Tennis Letter слова Федерера.

Отметим, что Надаль большую часть сезона пропустил из-за травмы. Испанец планирует завершить карьеру в 2024 году.

источник: «Советский спорт»
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