Федерер не стал называть Джоковича величайшим игроком

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался относительно успехов Новака Джоковича.

Напомним, что после победы на Открытом чемпионате Франции сербский спортсмен стал единственным игроком в истории, который выиграл 23 турнира «Большого шлема».

«То, чего он достиг, просто невероятно. Этого может оказаться достаточно. Но я думаю, что пока Надаль еще играет, однозначно нельзя ответить на вопрос, можно ли Новака считать величайшим теннисистом», — приводит The Tennis Letter слова Федерера.

Отметим, что Надаль большую часть сезона пропустил из-за травмы. Испанец планирует завершить карьеру в 2024 году.