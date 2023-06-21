Кафельников назвал «идиотами» организаторов Уимблдона за условия допуска россиян

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников раскритиковал организаторов Уимблдона за возможные условия допуска на турнир юниоров из России.

Ранее появилась информация, что часть спортсменов пропустят соревнования из-за того, что они получают господдержку.

«Идиoты! У большинства родителей юниорoв нет собственных средств нa поездку детей нa турниры! Жалкие», — написал Кафельников на своей странице в соцсети.

Отметим, что в прошлом году российские теннисисты были отстранены от участия в Уимблдоне. На этот раз Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил об их допуске в качестве нейтральных спортсменов.