Тарпищев: результаты Медведева на турнире в Галле совершенно не важны

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе Даниила Медведева в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500 в немецком Галле.

«Даня на траве играет получше, чем на грунте, но хуже, чем на харде. Сейчас у него задача — хорошо подготовиться к Уимблдону. Поэтому результаты на турнире в Галле совершенно не важны. Прошел дальше — и хорошо. Но сейчас это не главное», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.

Во втором круге турнира Медведев одолел серба Ласло Джере в трех сетах.