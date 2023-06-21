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Тарпищев: результаты Медведева на турнире в Галле совершенно не важны

Медведев вышел в четвертьфинал турнира.
21 июня 2023 21:38
автор: Александр Кожевников

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выходе Даниила Медведева в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500 в немецком Галле.

«Даня на траве играет получше, чем на грунте, но хуже, чем на харде. Сейчас у него задача — хорошо подготовиться к Уимблдону. Поэтому результаты на турнире в Галле совершенно не важны. Прошел дальше — и хорошо. Но сейчас это не главное», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.

Во втором круге турнира Медведев одолел серба Ласло Джере в трех сетах.

источник: ТАСС
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