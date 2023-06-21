ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Мне нелегко играть на траве». Медведев - после выхода в четвертьфинал турнира в Галле

Предыдущие два турнира россиянин завершил на стадии первого круга.
21 июня 2023 23:56
автор: Александр Поволоцкий

Третья ракетка мира Даниил Медведев высказался относительно своей игры на травяном турнире в Галле.

Напомним, что в матче второго круга 27-летний россиянин победил серба Ласло Дьере — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

«Мне нелeгко играть на траве. Лучшиe игроки, такие как Федерeр, с одной стороны могут покaзаться инопланетянами, а с другoй ты пытаешься понять, как oни играют на таком пoкрытии, где временами непросто победить кого бы тo ни было, и завоевывают стoлько титулов», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Добавим, что в четвертьфинале Даниил сыграет с Роберто Баутиста-Агутом из Испании. Встреча запланирована на 23 июня и начнется в 13:00 по московскому времени.

источник: ATP
«Мне нелегко играть на траве». Медведев - после выхода в четвертьфинал турнира в Галле
Предыдущие два турнира россиянин завершил на стадии первого круга.
21.06.2023 23:56
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Кафельников назвал «идиотами» организаторов Уимблдона за условия допуска россиян
Открытый чемпионат Великобритании пройдет с 3 по 16 июля.
21.06.2023 21:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Тарпищев: результаты Медведева на турнире в Галле совершенно не важны
Медведев вышел в четвертьфинал турнира.
21.06.2023 21:38
Теннис
автор: Александр Кожевников
Федерер не стал называть Джоковича величайшим игроком
Сербский теннисист стал рекордсменом ATP.
21.06.2023 20:59
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Во втором круге турнира россиянин обыграл Ласло Джере.
21.06.2023 17:09
Теннис
автор: Александр Кожевников
Аслан Карацев снялся с турнира в Мальорке
Причины не сообщаются.
21.06.2023 16:30
Теннис
автор: Александр Кожевников
Аванесян победила Блинкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине 
Аванесян победила Блинкову и пробилась в четвертьфинал турнира в Берлине 
Общая продолжительность матча россиянок составила 1 час и 48 минут.
21.06.2023 16:14
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Сафиуллин проиграл Штруффу в первом круге турнира в Галле
Матч длился полтора часа.
21.06.2023 14:56
Теннис
автор: Максим Скороходов
Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине, обыграв Циньвэнь
Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине, обыграв Циньвэнь
Спортсменки провели на корте 1 час и 26 минут.
21.06.2023 13:35
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Медведев и сестры Андреевы получили британские визы для участия в «Уимблдоне»
Турнир пройдет с 3 по 16 июля.
21.06.2023 11:10
Теннис
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.