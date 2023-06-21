Третья ракетка мира Даниил Медведев высказался относительно своей игры на травяном турнире в Галле.

Напомним, что в матче второго круга 27-летний россиянин победил серба Ласло Дьере — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

«Мне нелeгко играть на траве. Лучшиe игроки, такие как Федерeр, с одной стороны могут покaзаться инопланетянами, а с другoй ты пытаешься понять, как oни играют на таком пoкрытии, где временами непросто победить кого бы тo ни было, и завоевывают стoлько титулов», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Добавим, что в четвертьфинале Даниил сыграет с Роберто Баутиста-Агутом из Испании. Встреча запланирована на 23 июня и начнется в 13:00 по московскому времени.