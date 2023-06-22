Александрова победила Гауфф, выиграв «под ноль» второй сет, и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Берлине победила американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:0.

По ходу матча Александрова сделала три подачи навылет, допустила аналогичное количество двойных ошибок и реализовала пять брейк-поинтов из 12.

На счету Гауфф шесть эйсов, три двойные и один брейк при пяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Александрова вышла в четвертьфинал, где может сыграть со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой, если та пройдет представительницу Белоруссии Арину Соболенко.