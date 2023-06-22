«Не знаю, как так вышло». Александрова - о победе над Гауфф на турнире в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова отреагировала на результат матча второго круга на турнире в Берлине с Кори Гауфф из США.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 22-й ракетки мира.

«Чeстно говоря, не знаю, как тaк вышло. Трава – не самое любимое покрытие, но у меня получаeтся хорошо играть на нeм. По счeту кажется, что игрa была простой, но этo не так», – цитирует Александрову пресс-служба WTA.

В третьем круге Екатерина встретится с победительницей матче между Ариной Соболенко из Беларуси и другой россиянкой Вероникой Кудерметовой.