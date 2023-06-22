Кудерметова обыграла Соболенко и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

В Берлине (Германия) завершился матч второго круга турнира категории WTA 500, в котором встречались российская теннисистка Вероника Кудерметова и Арина Соболенко из Беларуси.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась победой россиянки со счетом 6:2, 7:6 (7:2).

Кудерметова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех. У ее соперницы пять эйсов, две двойные и один реализованный брейк из двух

В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.