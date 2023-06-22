Две теннисистки пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) пожизненно дисквалифицировало за участие в договорных матчах словенку Настю Колар и американку Александру Райли, сообщается на официальном сайте организации.

Также обеим назначены значительные штрафы за многочисленные нарушения программы борьбы с коррупцией в теннисе.

По данным ITIA Колар совершила 25 нарушений в период с 2015 по 2020 год и была оштрафована на 175 тысяч долларов. На счету Райли за тот же период 15 нарушений, она оштрафована на $ 50 тысяч.

Помимо предъявленных обвинений, теннисисткам вменяются ставки на матчи, заключения пари и недонесение о коррупционных правонарушениях друг друга.