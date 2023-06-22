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Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне

Матч продлился меньше полутора часов.
22 июня 2023 19:27
автор: Александр Евграфов

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвертьфиналистом турнира ATP 500 в Лондоне с призовым фондом более 2,1 млн евро.

В матче второго круга Алькарас обыграл чеха Иржи Легечку - 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут.

Алькарас трижды подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету 36-й ракетки мира Легечки пять эйсов, одна двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

В четвертьфинале турнира испанец сыграет с победителем матча между болгарином Григором Димитровым и аргентинцем Франсиско Черундоло.

источник: «Советский спорт»
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