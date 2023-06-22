Рублев вышел в третий круг турнира в Галле, обыграв Ханфмана

Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах оказался сильнее немца Янника Ханфмана во втором круге турнира в Галле.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:6), 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.
Рублев пять раз подал навылет, совершил три двойных и реализовал три брейк-пойнта из шести.
В активе Ханфмана - пять эйсов, две двойных ошибки и реализовано два брейк-пойнта из трех.
За выход в четвертьфинал Рублев поборется с победителем матча Даниил Медведев (Россия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания).
источник: «Советский спорт»