Потапова обыграла Макналли и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме

В 1/8 финала турнира в Бирмингеме российская теннисистка Анастасия Потапова нанесла поражение представительнице США Кэти Макналли и вышла в четвертьфинал соревнований.

Встреча продолжалась два часа 32 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (6:0) в пользу Потаповой, которая два раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 25.

На счету ее соперницы один эйс, шесть двойных ошибок и шесть реализованных брейков из девяти.

В 1/4 финала Потапова сыграет с Хэрриет Дарт из Великобритании.