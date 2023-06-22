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Рублев прокомментировал непростые погодные условия в Бирмингеме

Россиянин был вынужден провести свой матч с закрытой крышей из-за грозы и ливня.
22 июня 2023 22:16
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев прокомментировал непростые погодные условия в Бирмингеме во время своего поединка в рамках 1/8 финала турнира АТР.

«По ходу всего матча погода была странной. Сначала было солнце, потом повисли черные тучи и на корте стало очень, очень темно. А когда закрыли крышу, грянула молния и пошел ливень. Было очень громко, но это часть спорта. Лучше играть в таких условиях, чем не играть вообще», - приводит слова россиянина пресс-служба АТР.

Напомним, Рублев в двух сетах оказался сильнее немца Янника Ханфмана во втором круге турнира в Галле.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:6), 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.

Рублев пять раз подал навылет, совершил три двойных и реализовал три брейк-пойнта из шести. В активе Ханфмана - пять эйсов, две двойных ошибки и реализовано два брейк-пойнта из трех.

За выход в четвертьфинал Рублев поборется с победителем матча Даниил Медведев (Россия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания).

источник: ATP
Рублев прокомментировал непростые погодные условия в Бирмингеме
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