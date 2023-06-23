Стало известно, почему Хачанов снялся с Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что в настоящее время 11-я ракетка мира страдает от стрессового перелома. Дискомфорт россиянина связан с постоянным давлением на определенную часть тела. Подробности травмы в данный момент остаются неизвестными.

Ранее 27-летний спортсмен снялся с турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), сославшись на проблемы с физическим состоянием.

Добавим, что на турнире серии «Большого шлема», который состоится в Лондоне, Хачанова заменит аргентинский теннисист Хуан Мануэль Серундоло.